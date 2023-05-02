Отпечаток колониализма: что на самом деле представляет из себя африканская магия вуду

Загадочные ритуалы, магические куклы и зомби — основные ассоциации с вуду у большинства людей в наше время. Комплекс практик возник несколько сотен лет назад и до сих пор собирает вокруг себя много внимания неискушенной публики.
Современный кинематограф достаточно сильно извратил суть этой религии. Из миролюбивой культуры, которая ценит каждое живое существо и с уважением относится к предкам, благодаря Голливуду, в умах людей она превратилась в подпольный культ нездоровых чернокнижников, поклоняющихся черной магии. Однако все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Подробнее об истории вудуизма, мира духов, и о том, что с ними происходит сейчас — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Начало духовных практик
Религия, которая основана на вере в духов природы и предков, берет свое начало в Западной Африке. Появилась она на основе верований народов Дагомеи (ныне Бенин, расположенный между территориями государств Того и Нигерия. — Прим. ФАН).
Когда французские и британские колонизаторы начали активно завоевывать Черный континент, культура коренных народов тесно сплелась с католицизмом и протестантизмом и превратилась в то, что мы сейчас называем «вуду». Вуду, а если быть точнее, воудуу (Vodun) формируется из поклонения «лоа» — духам, которые обитают везде и во всем.
Истоки этой культуры сейчас найти невозможно, она проистекает далеко из доисторических времен. У нее нет Священных Писаний — вся мудрость последователей передавалась из уст в уста, либо от родителя к ребенку, либо от «мастера» к ученику.
Формирование полноценной религии
После того как колонизаторы начали массовое переселение народов Африки на свои плантации, они также постарались привить им собственные верования. Их пугала самоотверженность рабов и их бесстрашие.
По мнению завоевателей — «плох тот слуга, что не боится смерти». А коренные народы ее не боялись. Вся основа их верований заключалась в том, что даже после конца земной жизни существование не кончается. Каждый умерший человек становится духом и продолжает помогать своим наследникам уже с более мудрой, почти «божественной» позиции.
Поэтому французские и английские захватчики сразу же крестили и обращали африканцев в христианство. Но это не сильно помогало. Днем рабы молились и жили по заветам католической и протестантской церкви, а по ночам занимались своими духовными практиками. Постепенно обе религии сплелись в одно целое и начали иметь больше сходств, чем различий.
Что такое «вуду» и с чем его едят
Современная Vodun включает в себя множество вещей из остальных мировых религий. Вопреки всеобщему мнению, последователи духов также верят в «единого Бога». Только если в христианстве за создателя всего сущего принимается «отец, сын и святой дух», то в вудуизме это существо из двух ипостасей — Маву (луна) и Лиза (солнце), которые, подобно дню и ночи или жизни и смерти, представляют собой единое божество.
Семеро архангелов из европейских верований выступают в роли детей Маву. Только отвечают они больше за определенные стихии или феномены. А «лоа» и умершие предки — рядовые ангелы из небесного воинства у католиков и протестантов.
Вся религия вуду сводится к поклонению духам и просьбам к ним вмешаться в земные дела. Хочешь сделать почвы плодородными — проведи обряд для Закпате, сущности земли. Просишь помощи в битве с захватчиками — тебе к Огуну, наставнику воинов. А если желаешь успехов в любви, то взываешь к Эрзули Фреда, покровительнице прекрасного.
Однако, связаться с «высшими силами» не так-то просто. Для этого необходимо воззвать к Папе Легбе, прообразу Святого Петра. Именно он является проводником между смертным и божественным. Без его ведома ни одна «просьба» не достигнет своего адресата.
«Кукла вуду» как ложный символ
Голливудские блокбастеры сделали из «куклы вуду» синоним слова проклятие. Во многих фильмах темнокожие шаманы используют ее для причинения вреда своим противникам или же обидчикам.
Однако на самом деле она не имеет ничего общего с черной магией. Эти куклы или же фетиши, как их называют в вудуизме — мелкие безделушки, которые наполнены силой «лоа». Они создаются для помощи в простых делах, таких как лечение болезней, повышение удачи или подспорья в начинаниях.
Темной магии в вуду как таковой нет. Все «высшие силы» имеют двойственную натуру, две стороны монеты — добро и зло, по аналогии с главным божеством. Есть жрецы, которые поклоняются духам в плохих целях, но их не любят даже те, кто исповедует с ними одну религию и часто не считают «своими».
Современные реалии вудуизма
В наше время «вудуизм» — довольно распространенная и известная религия. Ее последователи есть почти в каждой стране мира, а их количество превышает 50 миллионов человек.
Основными центрами верования считаются Гаити, американский штат Луизиана и, конечно же, Черный континент. Именно там сохранились те самые «танцы с бубнами», обряды и поклонения духам в том виде, в котором они зарождались в колониальные времена.