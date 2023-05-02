Отпечаток колониализма: что на самом деле представляет из себя африканская магия вуду

По мнению завоевателей — «плох тот слуга, что не боится смерти». А коренные народы ее не боялись. Вся основа их верований заключалась в том, что даже после конца земной жизни существование не кончается. Каждый умерший человек становится духом и продолжает помогать своим наследникам уже с более мудрой, почти «божественной» позиции.