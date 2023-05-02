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Москвич избил женщину, с которой познакомился в приложении для поиска сексуальных партнеров

Происшествия
Москвич избил женщину, с которой познакомился в приложении для поиска сексуальных партнеров

Жительницу Москвы жестоко избил мужчина, с которым она познакомилась в приложении для поиска сексуальных партнеров Pure. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, 34-летняя одинокая женщина зарегистрировалась в дейтинг-приложении и познакомилась там с Иваном, с которым они договорились провести вместе время. Он пригласил даму в гости в Хорошево-Мневники.

В выходные, около 22:30 пострадавшая приехала домой к новому знакомому. Там они вступили в интимную связь, после которой Иван требовал продолжения и не хотел отпускать женщину домой. Однако она больше не разделяла желаний мужчины, сказала, что устала и хочет уехать.

По словам потерпевшей, москвич начал бить ее по лицу и телу, а затем попытался насильно совершить действия сексуального характера. Только в 10 часов утра девушка смогла отправиться домой.

Женщина написала заявление на обидчика. В настоящий момент сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

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