Москвич избил женщину, с которой познакомился в приложении для поиска сексуальных партнеров

В выходные, около 22:30 пострадавшая приехала домой к новому знакомому. Там они вступили в интимную связь, после которой Иван требовал продолжения и не хотел отпускать женщину домой. Однако она больше не разделяла желаний мужчины, сказала, что устала и хочет уехать.