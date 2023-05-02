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Владимир Путин: Россия будет добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Общество
Владимир Путин: Россия будет добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

Планы развития новых территорий России будут заслушаны на ближайших совещаниях с правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер заявил, что была утверждена программа социального и экономического развития данных территорий до 2025 года. Она была подготовлена совместно с регионами. По словам Владимира Путина, важно предельно четко обозначить, в какие результаты и в какие сроки пройдут мероприятия данной программы.

Лидер РФ указал, что российские власти будут системно и последовательно решать все вопросы жителей новых регионов. Россия будет добиваться возвращения их жизни в нормальное русло.

Ранее сообщалось, что президент РФ примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе в формате видеоконференции.
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