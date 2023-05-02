NYT: Разведка Германии призвала работающих у российского посольства чиновников закрывать шторы

Разведслужбы ФРГ поручили своим чиновникам, работающим вблизи от российского посольства в Берлине, отворачивать экраны компьютеров от окна и закрывать шторы во время проведения встреч и заседаний. Об этом пишет издание The New York Times.
Издание также сообщило, что разведка ФРГ призывает своих чиновников избегать использования беспроводных устройств вблизи российского посольства. Однако NYT не известно, когда именно были сделаны такие предупреждения.
«Разведывательные службы предупредили членов парламента... чтобы они отворачивали экраны компьютеров от окна, прекратили использовать беспроводные устройства, которые легче прослушивать, и закрывали шторы во время встреч», — говорится в материале.
Аналитики сообщили изданию, что немецких чиновников следует переместить подальше от российского посольства. В Германии уверены, что сейчас россияне якобы пытаются получить информацию о поставках вооружения на Украину.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости применения переданного Украине от Евросоюза оружия для нанесения ударов по российской территории. В связи с этим немецкая сторона будет тщательно следить за использованием вооружения НАТО.