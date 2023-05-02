Президент РФ Владимир Путин отметил высокие темпы восстановления новых регионов

В первую очередь он поблагодарил всех специалистов, которые отправились в новые регионы. Он подчеркнул, что в этом процессе задействованы профессионалы из разных сфер. Он сделал акцент на том, что для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо сделать еще очень много.