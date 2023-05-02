Президент РФ Владимир Путин отметил высокие темпы восстановления новых регионов

Президент России Владимир Путин сообщил, что восстановление новых регионов РФ идет высокими темпами. Он подчеркнул, что РФ предстоит еще многое сделать в этом направлении.
В первую очередь он поблагодарил всех специалистов, которые отправились в новые регионы. Он подчеркнул, что в этом процессе задействованы профессионалы из разных сфер. Он сделал акцент на том, что для восстановления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей необходимо сделать еще очень много.
«Знаю, что они ведутся в высоком темпе и уже есть зримые результаты», — отметил глава государства.
Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в вводе в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Глава государства будет присутствовать в формате видеоконференции, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.