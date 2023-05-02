«Температура воды идеальная»: почему бразильцы купаются вблизи атомной электростанции

Бразильцы безбоязненно приходят на пляж Ангра-дус-Рейс с детьми: ставят шезлонги и нежатся в теплой воде. Никого из отдыхающих не смущает наличие в непосредственной близости атомной электростанции, охлаждение реакторов которой ответственно за комфортную температуру залива.
Посетители пляжа уверены, что вода безопасна, так как используется лишь для охлаждения реакторов, а в контакт с радиацией не вступает.
«Температура воды идеальная. Это и привлекает сюда людей», — отмечает местный житель Антонно Жозе де Соуза.
Другой мужчина специально приехал сюда погреться в прохладную для Бразилии погоду.
«Я ненавижу холодную воду. Если она настолько теплая в такую погоду, то летом она должна быть еще горячее», — уверен Жозе Фернандеш Гомеш.
АЭС «Ангара» является единственной в Бразилии атомной электростанцией. Два ее реактора охлаждаются водой из бухты Атлантического океана. В результате теплая температура водной среды сохраняется тут круглый год.