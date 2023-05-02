«Температура воды идеальная»: почему бразильцы купаются вблизи атомной электростанции

Бразильцы безбоязненно приходят на пляж Ангра-дус-Рейс с детьми: ставят шезлонги и нежатся в теплой воде. Никого из отдыхающих не смущает наличие в непосредственной близости атомной электростанции, охлаждение реакторов которой ответственно за комфортную температуру залива.