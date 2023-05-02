Танец в ресторане обернулся ушибом мозга и переломом затылка для 7-летней именинницы из Петербурга

Гость ресторана на улице Сизова в Петербурге уронил головой вниз семилетнего ребенка во время танца. Детали происшествия раскрыл источник ФАН в правоохранительных органах.
Пострадавшей оказалась девочка 2016 года рождения. В свой день рождения она получила множественные травмы, но при каких обстоятельствах — не сообщается. Тем не менее известно, что бригада скорой помощи забрала ее из заведения с тяжелыми увечьями.
Медики диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму, переломом затылочной кости с переходом на основание черепа, гематомы, контузию и даже ушибленную рану затылочной области, пояснил собеседник Федерального агентства новостей.
Три алабая ранее напали на мать с дочерью на территории усадьбы Кархула в Петербурге. Собаки покусали пострадавшим ноги, спину и живот, а некоторые раны пришлось зашивать врачам.