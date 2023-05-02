Песков заявил, что в Пентагоне взяли «с потолка» данные о 100 тысячах погибших российских солдатах

Как он отметил, Вашингтон не может называть какие-либо корректные цифры из-за отсутствия у американских властей сведений по данной вопросу. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ посоветовал доверять лишь тем данным, которые регулярно публикует оборонное ведомство страны.