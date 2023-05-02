Песков заявил, что в Пентагоне взяли «с потолка» данные о 100 тысячах погибших российских солдатах

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что порядка 100 тысяч российских военных погибли или были тяжело ранены в ходе конфликта на Украине. Однако данная информация взята «с потолка», прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Как он отметил, Вашингтон не может называть какие-либо корректные цифры из-за отсутствия у американских властей сведений по данной вопросу. На этом фоне пресс-секретарь президента РФ посоветовал доверять лишь тем данным, которые регулярно публикует оборонное ведомство страны.
«Взятые с потолка абсолютно», — охарактеризовал Песков слова Кирби в ходе регулярного брифинга с журналистами.
Кроме того, представитель главы государства высказался о текущих отношениях между Москвой и Варшавой. По его мнению, из-за русофобии власти Польши лишились трезвых мыслей.