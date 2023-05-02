Посольство ЮАР в РФ организовало торжественный прием в честь южноафриканского Дня свободы

Москва, 2 мая. Сотрудники посольства Южно-Африканской Республики в РФ провели торжественный прием по случаю Дня свободы ЮАР, который учрежден в честь первых демократических выборов 1994 года в стране.
В мероприятии приняли участие члены дипломатического корпуса, отечественные предприниматели и чиновники. На встрече представитель государства Черного континента в РФ Мзувукиле Макетука подчеркнул направленность державы материка на укрепление многоаспектного сотрудничества с Россией.
Кроме того, посол заявил, что партнерство Москвы и Претории активно развивается и в составе альянса БРИКС. Он отметил, что объединение стран положительно влияет на их взаимодействие в различных сферах и на международной арене.
Ранее Южно-Африканская Республика заняла пост председателя межгосударственного блока. Члены правительства ЮАР анонсировали проведение более 100 мероприятий на тему торговых отношений с державами материка.