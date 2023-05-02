Полиция задержала в Екатеринбурге тагильчанина, участвовавшего в мошеннической схеме

По словам задержанного пожилого тагильчанина, на улице к нему обратились незнакомые люди с предложением дополнительного заработка. Ничего не подозревая, пенсионер согласился на подработку, оформил на себя ИП и вместе с деньгами заработал серьезные неприятности, рассказали в пресс-службе ведомства.