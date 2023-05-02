Полиция задержала в Екатеринбурге тагильчанина, участвовавшего в мошеннической схеме

Пенсионер из Нижнего Тагила, которому предложили подзаработать, стал соучастником мошеннической схемы. В результате он был задержан правоохранителями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Как пишет сетевое издание TAGIL.LIFE, в результате преступных действий злоумышленникам удалось вывести со счетов различных учреждений свыше 10 млн рублей. Однако благодаря работе екатеринбургских правоохранителей и их коллег из Иркутска, преступная деятельность была пресечена, мошенники так и не смогли снять оставшиеся 35 млн рублей.
По словам задержанного пожилого тагильчанина, на улице к нему обратились незнакомые люди с предложением дополнительного заработка. Ничего не подозревая, пенсионер согласился на подработку, оформил на себя ИП и вместе с деньгами заработал серьезные неприятности, рассказали в пресс-службе ведомства.