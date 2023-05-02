Житель Томской области арестован за хранение пороха

Сотрудники уголовного розыска УМВД Томской области задержали местного жителя. Он обвиняется в хранении взрывчатых веществ.
При обыске в квартире задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 700 граммов бездымного пороха, сообщает сетевое издание «МК в Томске». Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, это взрывчатое вещество метательного действия может быть использовано для производства боеприпасов.
По словам задержанного, он купил порох через интернет и намеревался использовать его в личных целях. Однако проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество изготовлено промышленным способом и предназначено для более серьезных целей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.