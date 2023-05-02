Житель Томской области арестован за хранение пороха

При обыске в квартире задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 700 граммов бездымного пороха, сообщает сетевое издание «МК в Томске». Как пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, это взрывчатое вещество метательного действия может быть использовано для производства боеприпасов.