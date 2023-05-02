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Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал двусторонние отношения России и Польши

Политика
Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал двусторонние отношения России и Польши

Двусторонние отношения между Россией и Польшей не ждет ничего хорошего из-за русофобии польских властей, которая лишает их трезвости. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что современные власти Польши лишены трезвого взгляда в выборе подхода ко всему, что связано с Россией. Кроме того, данная политика не позволяет им совершать продуманные действия.

«Судя по тому, какое поведение сейчас демонстрируют польские власти, ничего хорошего наши двусторонние отношения не ждет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Песков отреагировал на заявление Польши о намерении взыскать с России репарации. Представитель кремля счел данные требования «непонятными» и отказался как либо комментировать.
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