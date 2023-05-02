В Краснодаре задержали пьяного водителя, который передвигался на ванне с двигателем

Сотрудники ДПС Краснодарского края задержали выпившего местного жителя. Он передвигался по улицам необычным образом — в ванной на колесах.
О деталях происшествия сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края. Мужчина присоединил двигатель и часть других деталей от скутера Suzuki к ванной.
По данным правоохранителей, участник дорожного движения был пьян. Он не мог связно говорить, от россиянина исходил запах алкоголя. Более того, у него не было прав для вождения «машины».
В пресс-службе подчеркнули, что транспортное средство нетрезвого водителя было изъято. На него также составили административный материал.
Ранее в Нидерландах был задержан водитель. У него нашли поддельные украинские права на имя политика Бориса Джонсона. По данным местного издания, сам мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.