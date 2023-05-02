Политический эксперт Джаралла: размеры госдолга США даже не астрономические, а просто нереальные

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у Америки есть месяц до достижения потолка госдолга. Если до этого момента политикам в конгрессе и Белом Доме не удастся договориться, то Штатам грозит национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике. Как сообщил ФАН политолог Владимир Джаралла, крах долларовой системы с каждым годом становится все ближе.