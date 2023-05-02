Политический эксперт Джаралла: размеры госдолга США даже не астрономические, а просто нереальные

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что у Америки есть месяц до достижения потолка госдолга. Если до этого момента политикам в конгрессе и Белом Доме не удастся договориться, то Штатам грозит национальный дефолт, который ударит по всей мировой экономике. Как сообщил ФАН политолог Владимир Джаралла, крах долларовой системы с каждым годом становится все ближе.
США могут исчерпать бюджет в связи с достижением «потолка» госдолга уже к 1 июня. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен в письме руководству конгресса.
«По нашей оценке, мы не сможем продолжать выполнять все обязательства правительства к началу июня, если Конгресс не повысит лимит долга до этого времени», — сообщила она.
Йеллен призвала конгресс как можно скорее увеличить лимит долга, и отметила, что обратная ситуация нанесет ущерб глобальному лидерству страны и «поставит под сомнение способность защищать интересы нацбезопасности».
Йеллен добавила, что Минфин США уже прекратил печать специальных ценных бумаг для органов госвласти, чтобы «управлять рисками, связанными с лимитом долга». Ранее, 26 апреля, Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Он предусматривает повышение потолка госдолга страны на 1,5 триллиона долларов, с ограничением дальнейшего роста госрасходов не выше 1% ежегодно. В случае дополнительных трат Белый дом должен будет обращаться к конгрессу за согласованием.
Ранее, 17 апреля, глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак назвал «запредельной» долговую нагрузку США. Он отметил, что в феврале общий размер федерального долга США превысил 31 триллион долларов, что составляет 125% валового внутреннего продукта страны. По его мнению, это грозит обесценением доллара и снижением способности государства вкладываться в инновационное развитие. Тем временем, обе стороны конфликта пока идти на компромиссы не готовы, и перекладывают вину друг на друга
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог Владимир Джаралла, размер госдолга США говорит о том, что вся мировая финансовая система сегодня держится лишь на доверии к доллару.
«Что касается повышения «потолка» госдолга в США — это одна из важнейших тем внутренней политики Америки, и одновременно вполне стандартная ситуация. Дело в том, что соперничество между законодательной и исполнительной властью в США неизбежно ведет к компромиссам. Все зависит от того, кто именно осуществляет контроль над Конгрессом и Белым домом — республиканцы или демократы, которые попеременно ведут торг по этому вопросу. По сути, это торг за распределение власти в американской политике», — указал Джаралла.
В целом, это абсолютно внутриамериканская история, которая для внешнего мира интересна только одним параметром, продолжил он.
«В такие моменты все задаются вопросом — а что будет дальше, после окончания доминирования доллара в мировой расчетной системе? Потому что многим в мире уже слишком очевидно, что доллар — это бумага, которая в качестве платежного средства заменила собой золото. Она принесла Америка гигантский, невиданный доселе успех, но при таком долге за этой бумагой ничего не стоит. Потому что размеры этого долга даже не астрономические, а просто нереальные. Как следствие, все экономисты расценивают его возврат как невозможный», — указал политолог.
Получается, что сегодня вся мировая финансовая система держится исключительно на доверии инвесторов к доллару, указал он.
«Однако начавшаяся в прошлом году военная спецоперация РФ на Украине, а также санкционные меры против РФ, предпринятые Западом, подорвали доверие к главной мировой валюте. Многие страны привыкли к расчетам в долларах. Но при этом они внимательно смотрят на то, как ведет себя Запад по отношению к РФ в финансовом плане. Власти стран «глобального Юга» понимают, что на месте России в любой момент могут оказаться они сами. Поэтому на наших глазах начинает рождаться новая, альтернативная система мировых расчетов. И это, пожалуй, сейчас самый главный аспект в развитии мировой экономики. Результат этого процесса мы увидим в самом скором будущем. Но именно он заставляет власти США сильно напрягаться, прежде чем в очередной раз поднимать свой внутренний «потолок» госдолга», — заключил Владимир Джаралла.
Напомним, как заявило 2 мая издание The National Interest, социально-политическая и экономическая системы Соединенных Штатов потерпели полный крах. По словам обозревателя Карлоса Роа, власти США уже начали говорить о некой «перестройке», но добиться изменений будет непросто.
«Сейчас будущее США находится под угрозой из-за внешних и внутренних разногласий, а также из-за позиции тех людей, которые выступают против радикальных перемен», — подчеркнуло The National Interest.
Сложившаяся ситуация угрожает стабильности не только Вашингтона, но и его союзников. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан уже сообщил, что стране «нужен новый экономический подход», который будет рассчитан на новые реалии и на восстановление промышленной политики Америки.