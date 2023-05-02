Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Также он отметил, что роль Юдашкина для продвижения российской культуры за рубежом трудно переоценить. Российский лидер уже готовит телеграмму соболезнования, сообщил Песков.
Ранее Первый канал сообщил о смерти модельера Юдашкина. Супруга дизайнера отметила, что в последнее время он боролся с тяжелой болезнью.
Модельер родился 14 октября в 1963 году. В 1986 году он окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику он проходил у знаменитого модельера Вячеслава Зайцева, который умер за несколько дней до Юдашкина.
Ранее ФАН собрал факты биографии модельера, в чьих нарядах щеголяли не только звезды шоу-бизнеса, но и российские олимпийские и футбольные сборные, а также военнослужащие и многие другие люди.