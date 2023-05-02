Представитель Кремля Песков: Владимир Путин отметил важную роль Юдашкина в российской культуре

Президент России Владимир Путин указал на важную роль модельера Валентина Юдашкина в развитии искусства и российской культуры. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин также высказал соболезнования в связи со смертью Юдашкина. Кроме того, глава государства отметил важную роль модельера в популяризации российской культуры за рубежом.
«Конечно с точки зрения пропаганды нашей культуры за рубежом трудно переоценить его роль. Мы все глубоко соболезнуем», — заявил Песков.
Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко также прокомментировала смерть Юдашкина. Она отметила, что многие деятели культуры «по-человечески» дружили и любили модельера.