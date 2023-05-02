«Требование заведомо нелепое»: депутат Дмитрий Белик оценил заявление Анджея Дуды о репарациях России Польше

Складывается впечатление, что польский президент своим абсурдным заявлением продемонстрировал полную дезориентацию в знаниях истории. Однако депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик считает, что за подобными высказываниями стоят вполне конкретные цели. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.