«Требование заведомо нелепое»: депутат Дмитрий Белик оценил заявление Анджея Дуды о репарациях России Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации за годы Великой Отечественной войны. Об этом он сообщил в ходе интервью журналистам издания Wprost.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», — сказал Дуда.
Складывается впечатление, что польский президент своим абсурдным заявлением продемонстрировал полную дезориентацию в знаниях истории. Однако депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик считает, что за подобными высказываниями стоят вполне конкретные цели. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«В 1945 году части Красной армии и Войска польского освободили Варшаву, которая более 5 лет находилась под немецкой оккупацией. На самом деле все эти заявления Дуды возникают не от пробелов в знаниях, а от преследования определенных целей. Следуя русофобской риторике, Польша озвучивает подобные антироссийские инициативы неслучайно», – сообщил депутат.
По мнению собеседника ФАН, польские чиновники продолжают антироссийскую риторику, которая навеяна странами Запада.
«В лице России польские политики выстраивают некий образ внешнего врага, заодно добавляя к накопившимся русофобским претензиям новые, как эта о репарациях. На что они надеются в этом случае – непонятно, потому что требование заведомо нелепое, но при этом оно соответствует вектору антироссийской повестки, продиктованному Штатами и их союзниками. А то, что самой Польши бы просто не существовало, если бы Красная армия не освободила Европу от фашизма, в циничную логику польских политиков не укладывается», – отметил Дмитрий Белик.
Ранее Дуда заявил, что необходимо «перекрыть России кислород» для окончания украинского конфликта.