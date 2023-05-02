Пригожин: мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей из ЧВК «Вагнер»

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» поведал об успехах «музыкантов» в Бахмуте (Артемовске). По его словам, за последние сутки бойцы продвинулись на 120 метров в различных направлениях. При этом Пригожин напомнил о потерях, которые продолжают расти среди «вагнеровцев» из-за «снарядного голода».