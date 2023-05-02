Пригожин: мы передали в Госдуму тысячи писем от своих погибших товарищей из ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» направила в Государственную думу письма от погибших из-за нехватки снарядов «музыкантов». Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Предприниматель напомнил, что письма подписал командир пятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский с позывным Салем. Основатель «оркестра» также подверг бюрократов жесткой критике в связи со «снарядным голодом» среди бойцов.
«Мы задаем вопрос: «Почему околовоенные бюрократы совершили самое тяжкое преступление, которое можно было совершить, и без вооружения, боеприпасов и других необходимых вещей заставили погибать российский народ?»» — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» поведал об успехах «музыкантов» в Бахмуте (Артемовске). По его словам, за последние сутки бойцы продвинулись на 120 метров в различных направлениях. При этом Пригожин напомнил о потерях, которые продолжают расти среди «вагнеровцев» из-за «снарядного голода».