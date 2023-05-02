Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе в формате видеоконференции

Российский президент Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии, посвященной вводу в эксплуатацию трамвайных путей в городе Мариуполь. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Во вторник пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы журналистов в ходе регулярного брифинга. При этом он рассказал, что лидер страны присоединится к назначенному на 2 мая мероприятию в формате видеоконференции.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о присвоении дирижеру Валерию Гергиеву ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В настоящее время артист возглавляет Государственный академический Мариинский театр, расположенный в Санкт-Петербурге.