Экономист Шмелев о ситуации с госдолгом США: «Здесь ставки очень велики»

США уже к 1 июня рискуют растратить весь бюджет из-за крупного государственного долга, заявил в эфире радио Sputnik руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев.
Прежде американский министр финансов Джанет Йеллен выступила с аналитическим отчетом о госдолге США. По ним дипломат сделала вывод, что к началу лета страна может быть не в состоянии обслуживать весь государственный долг из-за неустановленного лимита. Она призвала конгресс в скорейшем времени решить этот вопрос, чтобы избежать ущерба «глобальному лидерству страны»
Шмелев в радиоэфире заявил, что американские элиты вряд ли допустят дефолт по госдолгу. Эта проблема в США стоит давно, и каждый раз, когда дело доходит до критической отметки, конгресс давал добро на повышение лимита.
Также экономист сделал акцент на том, что в Соединенных Штатах идет политическая борьба между республиканцами и демократами, которая поспособствовала появлению риска дефолта. Однако Шмелев считает, что «эту черту они не пересекут».
Экономист считает, если даже в США партии не смогут договориться и наступит дефолт, то это повлияет на всю финансовую систему. Ведь тогда американцы не смогут выполнять свои обязательства на международной арене, и это ударит по мировой экономике.
Ранее сообщалось, что журналист Елена Караева раскритиковала французскую экономику. Она прокомментировала оценку агентства Fitch. Корпорация снизила кредитный рейтинг Франции, экономика которой прежде считалась одной из самых мощных в мире.