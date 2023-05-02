Депутат Госдумы Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств

По мнению Милонова, российское приложение может быть создано на базе православной церкви, потому что именно религия объединяет людей, помогает им быть ближе друг к другу и создавать семьи. Также депутат посчитал возможным ввести в такое приложение подтверждение личности через Госуслуги, чтобы избежать появления фейковых аккаунтов.