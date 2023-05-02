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Депутат Госдумы Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств

Общество
Депутат Госдумы Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств

Депутат Государственной думы, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил о необходимости создания альтернативы приложения для знакомств Tinder. Об этом пишет «Лента.ру».

По мнению Милонова, российское приложение может быть создано на базе православной церкви, потому что именно религия объединяет людей, помогает им быть ближе друг к другу и создавать семьи. Также депутат посчитал возможным ввести в такое приложение подтверждение личности через Госуслуги, чтобы избежать появления фейковых аккаунтов.

«Чтобы не было фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками, можно в приложениях для знакомств вводить верификацию через Госуслуги», — заключил депутат.

Напомним, компания Match Group, владеющая сервисом онлайн-знакомств Tinder, планирует завершить уход из России к концу июня.
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