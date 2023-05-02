В Кремле отказались комментировать заявления Польши о репарациях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал требования Польши по репарациям «непонятными». Он подчеркнул, что правительство не будет комментировать подобные заявления.
Речь идет о недавнем заявлении представителей правительства Польши. Варшава хочет получить возмещение за потери во Второй мировой войне. Изначально такие требования предъявлялись Германии. Теперь власти планируют сделать то же самое в случае, если ФРГ согласится.
«Мы не хотели бы такие, скажем так, непонятные заявления как-то комментировать», — подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь президента комментировал перспективы продления зерновой сделки. Он подчеркнул, что партнеры России так и не выполнили свои обязательства. Таким образом, перспективы «не очень хорошие».