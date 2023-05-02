Российские ученые разработали математическую модель для прогноза развития бессимптомного атеросклероза

Модели, созданные на основе методов машинного обучения, способны предсказать наличие бессимптомного атеросклероза сонных артерий с вероятностью 75-98%. Один из исполнителей проекта Марк Дружилов рассказал, что включение модели в алгоритм диагностики для принятия решения о направлении на ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий позволяет значительно увеличить точность выявления заболевания.