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Российские ученые разработали математическую модель для прогноза развития бессимптомного атеросклероза

Общество
Российские ученые разработали математическую модель для прогноза развития бессимптомного атеросклероза

Специалисты Медицинского института ПетрГУ вместе с IT-компанией ООО «К-Скай» создали математическую модель, которая позволяет спрогнозировать развитие бессимптомного атеросклероза сонных артерий у пациентов с ожирением. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Модели, созданные на основе методов машинного обучения, способны предсказать наличие бессимптомного атеросклероза сонных артерий с вероятностью 75-98%. Один из исполнителей проекта Марк Дружилов рассказал, что включение модели в алгоритм диагностики для принятия решения о направлении на ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий позволяет значительно увеличить точность выявления заболевания.

Специалист отметил, что включение модели в диагностику позволяет оптимизировать расходы на лечение. В будущем учеными планируется усовершенствовать прогнозирование риска тромбоэмболических, геморрагических и атеротромботических осложнений.

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