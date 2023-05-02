Российские ученые разработали математическую модель для прогноза развития бессимптомного атеросклероза

Специалисты Медицинского института ПетрГУ вместе с IT-компанией ООО «К-Скай» создали математическую модель, которая позволяет спрогнозировать развитие бессимптомного атеросклероза сонных артерий у пациентов с ожирением. Об этом сообщает «Газете.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.
Модели, созданные на основе методов машинного обучения, способны предсказать наличие бессимптомного атеросклероза сонных артерий с вероятностью 75-98%. Один из исполнителей проекта Марк Дружилов рассказал, что включение модели в алгоритм диагностики для принятия решения о направлении на ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий позволяет значительно увеличить точность выявления заболевания.
Специалист отметил, что включение модели в диагностику позволяет оптимизировать расходы на лечение. В будущем учеными планируется усовершенствовать прогнозирование риска тромбоэмболических, геморрагических и атеротромботических осложнений.
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