Дмитрий Песков: спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан

Официальный представитель российского лидера Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о том, есть ли угроза провокаций в День Победы. По словам Пескова, в Москве понимают, что киевский режим, стоящий за целым рядом терактов, планирует их проводить и в дальнейшем.