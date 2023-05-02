Дмитрий Песков: спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан

Спецслужбы России, несмотря на провокации в некоторых регионах страны, делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель российского лидера Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о том, есть ли угроза провокаций в День Победы. По словам Пескова, в Москве понимают, что киевский режим, стоящий за целым рядом терактов, планирует их проводить и в дальнейшем.
Песков заявил, что российские спецслужбы делают все, чтобы обеспечить безопасность россиян. По его словам, идет очень сложная и напряженная работа. Он указал, что ведется спецоперация, которая направлена на то, чтобы исключить все угрозы.
Песков ранее заявил, что Киев стреляет по территории России вопреки обещаниям немецкой стороны.