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Дмитрий Песков: спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан

Общество
Дмитрий Песков: спецслужбы РФ делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан

Спецслужбы России, несмотря на провокации в некоторых регионах страны, делают все необходимое для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель российского лидера Владимира Путина ответил на вопрос журналистов о том, есть ли угроза провокаций в День Победы. По словам Пескова, в Москве понимают, что киевский режим, стоящий за целым рядом терактов, планирует их проводить и в дальнейшем.

Песков заявил, что российские спецслужбы делают все, чтобы обеспечить безопасность россиян. По его словам, идет очень сложная и напряженная работа. Он указал, что ведется спецоперация, которая направлена на то, чтобы исключить все угрозы.

Песков ранее заявил, что Киев стреляет по территории России вопреки обещаниям немецкой стороны.
песков спецслужбы 9 мая Украина
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