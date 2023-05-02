Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Дмитрий Песков: Киев стреляет по территории России вопреки обещаниям Шольца

Политика
Дмитрий Песков: Киев стреляет по территории России вопреки обещаниям Шольца

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, по словам которого, ФРГ следит за применением Киевом западного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ пообщался с журналистами 2 мая. В ходе беседы он отреагировал и на слова Шольца. Песков подчеркнул, что несмотря на обещания канцлера ФРГ, Киев уже стреляет по российской территории.

Эксперты также усомнились в обещании Олафа Шольца следить за поставляемым ВСУ оружием. Политик Вадим Колесниченко отметил, что власти Германии не волнует использование западного вооружения киевским режимом, а лишь компенсация за поставки.
песков шольц киев западное оружие Украина территория РФ
Военкоры ФАН