Дмитрий Песков: Киев стреляет по территории России вопреки обещаниям Шольца

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца, по словам которого, ФРГ следит за применением Киевом западного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ пообщался с журналистами 2 мая. В ходе беседы он отреагировал и на слова Шольца. Песков подчеркнул, что несмотря на обещания канцлера ФРГ, Киев уже стреляет по российской территории.
Эксперты также усомнились в обещании Олафа Шольца следить за поставляемым ВСУ оружием. Политик Вадим Колесниченко отметил, что власти Германии не волнует использование западного вооружения киевским режимом, а лишь компенсация за поставки.