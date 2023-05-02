В Волгоградской области 192 человека обратились к медикам после укусов клещей

В настоящее время в результате лабораторных исследований среди проб клещей обнаружен один положительный результат, свидетельствующий о наличии маркеров к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Среди жителей региона случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и ИКБ нет.