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В Волгоградской области 192 человека обратились к медикам после укусов клещей

Общество
В Волгоградской области 192 человека обратились к медикам после укусов клещей

В Волгоградской области продолжается подъем клещевой активности. Как сообщают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские учреждения после укусов клещей обратились 192 человека.

В ведомстве уточнили, что количество жителей региона, обратившихся к медикам после укусов кровососущих, не превышает многолетних средних значений, передает сетевое издание «МК в Волгограде».

В настоящее время в результате лабораторных исследований среди проб клещей обнаружен один положительный результат, свидетельствующий о наличии маркеров к возбудителю иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Среди жителей региона случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой и ИКБ нет.

В Волгоградской области продолжаются профилактические мероприятия по предупреждению распространение инфекционных заболеваний, передаваемых клещами. Ситуация находится под контролем сотрудников Роспотребнадзора.
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