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Глава чешского МИД Липавский: переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться в 2023 году

Политика
Глава чешского МИД Липавский: переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться в 2023 году

Переговорный процесс, касающийся вступления Украины в Европейский союз, может начаться уже в 2023 году. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.

Он отметил, что сначала киевские власти должны выполнить все требования по членству в региональном содружестве. После этого появится возможность для организации соответствующих встреч, подчеркнул дипломат.

«Я могу себе это [начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году] представить, но во всем ЕС должен быть консенсус», — цитировало главу ведомства издание Euractiv.

При этом Липавский добавил, что некоторые государства скептически восприняли идею о присоединении Украины к организации. Однако власти республики пытаются убедить зарубежных коллег в необходимости сделать для Киева послабления, подытожил он.

Меж тем стало известно, что частные украинские компании по добыче газа стремятся получить разрешение на экспорт «голубого топлива» в Европу. Только так предприятия смогут избежать закрытия.
Ян Липавский Украина чехия евросоюз
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