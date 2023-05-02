Глава чешского МИД Липавский: переговоры по членству Украины в ЕС могут начаться в 2023 году

Переговорный процесс, касающийся вступления Украины в Европейский союз, может начаться уже в 2023 году. Такое заявление сделал чешский министр иностранных дел Ян Липавский.
Он отметил, что сначала киевские власти должны выполнить все требования по членству в региональном содружестве. После этого появится возможность для организации соответствующих встреч, подчеркнул дипломат.
«Я могу себе это [начало переговоров о вступлении Украины в ЕС в 2023 году] представить, но во всем ЕС должен быть консенсус», — цитировало главу ведомства издание Euractiv.
При этом Липавский добавил, что некоторые государства скептически восприняли идею о присоединении Украины к организации. Однако власти республики пытаются убедить зарубежных коллег в необходимости сделать для Киева послабления, подытожил он.
Меж тем стало известно, что частные украинские компании по добыче газа стремятся получить разрешение на экспорт «голубого топлива» в Европу. Только так предприятия смогут избежать закрытия.