Лишившийся руки командир ЧВК «Вагнер» подписал письма депутатам Госдумы от погибших из-за «снарядного голода» бойцов

Лишившийся конечности в ходе спецоперации на Украине командир пятого штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский подписал документы от лица погибших товарищей и обратился к депутатам Государственной думы.
По словам бойца, в его обращении отражена просьба парней, которые погибли при выполнении своего долга в рамках СВО.
«Основная масса наших парней, сотрудников, порядка 70-80%, погибла в результате нехватки боеприпасов, так называемого "снарядного голода"», — сказал командир отряда.
Подольский добавил, что потери могли бы быть в пять, а может даже в десять раз меньше, если бы Минобороны РФ удовлетворяло заявки ЧВК «Вагнер» на поставки боеприпасов различных калибров и видов. Это также могло бы помочь с выполнением поставленных задач.
«И в данный момент у меня просто вопрос такой, человеческий, а кто теперь ответит за погибших парней, которые погибли. По чьей вине, кто не выдавал боеприпасы и продолжает этим заниматься?» — задался вопросом боец ЧВК «Вагнер».
Основатель «оркестра» Евгений Пригожин ранее сообщил, что «музыканты» за одни сутки продвинулись на 120 метров в разных направлениях в Бахмуте. В то же время бизнесмен отметил, что «снарядный голод» продолжается и усиливается.