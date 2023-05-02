Лишившийся руки командир ЧВК «Вагнер» подписал письма депутатам Госдумы от погибших из-за «снарядного голода» бойцов

Подольский добавил, что потери могли бы быть в пять, а может даже в десять раз меньше, если бы Минобороны РФ удовлетворяло заявки ЧВК «Вагнер» на поставки боеприпасов различных калибров и видов. Это также могло бы помочь с выполнением поставленных задач.