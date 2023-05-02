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МИД России: Москва не получала информации о какой-либо встрече по «зерновой сделке»

Экономика
МИД России: Москва не получала информации о какой-либо встрече по «зерновой сделке»

Российская сторона не получала информации о проведении каких-либо встреч по «зерновой сделке». Об этом сообщили РИА Новости в российском МИД.

Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало сообщение агентства Reuters. Ранее издание сообщило, что предполагаемая встреча по зерновой инициативе должна состоятся 3 мая.

«Информации о какой-либо встрече к российской стороне не поступало», — сообщили в дипведомстве.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности продления «зерновой сделки». По его словам, данная инициатива имеет выгоду как для России, так и для Украины.
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