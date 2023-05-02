Незабываемый Валентин Юдашкин: творческий путь мастера высокой моды

В 1994 году Валентин Юдашкин разработал и коллекцию одежды pret-a-porter. Теперь мода от Юдашкина вышла на улицы России. В следующем году появились духи под собственным брендом мастера, а в 1997-м в российской столице открылся первый бутик Valentin Yudashkin. Одним из самых плодотворных периодов работы Юдашкина стали 2000-2012 годы. В это время он не только занимался моделями одежды, но и создал линию аксессуаров, очков, ювелирных изделий и даже коллекцию мебели, предметов для украшения интерьера. В 2008 году Валентин Абрамович инициировал создание Музея моды в Москве. В том же 2008-м вместе с другим известным модельером Дмитрием Чапуриным Юдашкин спроектировал парадную форму для российской армии.