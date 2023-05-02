Незабываемый Валентин Юдашкин: творческий путь мастера высокой моды

Ушел из жизни знаменитый модельер, народный художник России, залуженный деятель искусств, академик Российской академии художеств Валентин Юдашкин. В октябре ему исполнилось бы 60 лет. ФАН собрал факты биографии мастера, в чьих нарядах щеголяли не только звезды шоу-бизнеса, но и российские олимпийские и футбольные сборные, а также военнослужащие и многие другие люди.
Валентин Юдашкин родился в Одинцовском районе Московской области, в селе Баковка 14 октября 1963 года. Еще школьником будущая знаменитость самостоятельно разрабатывал модели одежды и воплощал их при помощи всего, что было под рукой. После школы поступил в Московский индустриальный техникум на отделение моделирования костюма
Учеба была прервана, когда Валентина призвали в армию, но, отслужив срочную, он вернулся в техникум и окончил его в 1986 году, защитив с отличием два диплома по специальностям: «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Преддипломная практика талантливого юноши проходила в Москве, в Доме моды Вячеслава Зайцева.
Уже в 1987 году Юдашкин создал свою первую коллекцию модной одежды «Русь изначальная». 150 моделей платьев принесли ему всесоюзную известность. А в 1991-м коллекция под названием «Фаберже» была представлена на Неделе высокой моды в Париже. Модельер из России произвел настоящий фурор, одно из платьев, напоминавшее по форме яйцо Фаберже, было даже передано в Лувр в качестве экспоната. А самого кутюрье приняли в Синдикат высокой моды Парижа.
В 1994 году Валентин Юдашкин разработал и коллекцию одежды pret-a-porter. Теперь мода от Юдашкина вышла на улицы России. В следующем году появились духи под собственным брендом мастера, а в 1997-м в российской столице открылся первый бутик Valentin Yudashkin. Одним из самых плодотворных периодов работы Юдашкина стали 2000-2012 годы. В это время он не только занимался моделями одежды, но и создал линию аксессуаров, очков, ювелирных изделий и даже коллекцию мебели, предметов для украшения интерьера. В 2008 году Валентин Абрамович инициировал создание Музея моды в Москве. В том же 2008-м вместе с другим известным модельером Дмитрием Чапуриным Юдашкин спроектировал парадную форму для российской армии.
Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина остается одним из самых знаменитых в России и за рубежом. У компании целая сеть модных бутиков в РФ, а отдельные работы являются экспонатами нескольких музеев моды — в России, во Франции и США.
Среди других «ипостасей» мастера: съемка в кино, где он сыграл, по сути, самого себя — члена жюри модного конкурса, организация ежегодного «Шоу Юдашкина» к 8 Марта, единичное появление в качестве ведущего телешоу «Модный приговор», выпуск книги к 15-летию творческой деятельности, работа в качестве главного редактора телеканала «Стиль и мода» и многое-многое другое. У Юдашкина приобретали сценические костюмы звезды первой величины: Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Алла Пугачева и другие.
Валентину Абрамовичу Юдашкину присвоены ряд высоких государственных наград Российской Федерации: кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, Ордена Почета. Также матер награжден французскими Орденом почетного Легиона и орденом «За заслуги в области литературы и искусства».
Художник и кутюрье Валентин Юдашкин женился в 1990 году на девушке Марине, работавшей парикмахером. В декабре этого года у пары родилась дочь Галина, которая, став взрослой, связала свою жизнь с модной фотографией. Жена модельера является топ-менеджером Дома моды Валентина Юдашкина.
О кончине после тяжелой продолжительной болезни Валентина Юдашкина рассказал Первый канал. Ему было 59 лет.
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