Арабские страны выступили за восстановление власти Дамаска над всей территорией Сирии

Чиновники договорились о практических шагах по поддержке официального правительства.
Министры иностранных дел Иордании, Египта, Ирака и Саудовской Аравии в совместном заявлении призвали к восстановлению власти официального Дамаска на всей территории Сирии, что подразумевает конец присутствия в стране вооруженных формирований, террористических группировок и иностранных армий.
Соответствующие слова прозвучали по итогам пятисторонней встречи в Аммане, посвященной обсуждению проблем беженцев, безопасности границ и распределению водных ресурсов.
Помимо этого, арабские государства пообещали поддержать Дамаск в установлении контроля над всей территорией страны. В рамках этого Саудовская Аравия, Египет, Иордания и Ирак обязались установить связи с сирийскими военными и институтами безопасности.
В совместной декларации также содержится призыв к созданию технических групп экспертов, которые будут осуществлять практические меры по урегулированию конфликта а арабской республике.
В настоящее время поддерживаемые Турцией боевики контролируют часть северных территорий, в то время как северо-восток — под властью опирающихся на США курдских вооруженных группировок. Несколько сотен американских солдат также находятся в Сирии, посредством курдов контролируя большую часть нефтегазовых месторождений страны.