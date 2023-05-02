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Арабские страны выступили за восстановление власти Дамаска над всей территорией Сирии

Весь мир
Арабские страны выступили за восстановление власти Дамаска над всей территорией Сирии

Чиновники договорились о практических шагах по поддержке официального правительства.

Министры иностранных дел Иордании, Египта, Ирака и Саудовской Аравии в совместном заявлении призвали к восстановлению власти официального Дамаска на всей территории Сирии, что подразумевает конец присутствия в стране вооруженных формирований, террористических группировок и иностранных армий.

Соответствующие слова прозвучали по итогам пятисторонней встречи в Аммане, посвященной обсуждению проблем беженцев, безопасности границ и распределению водных ресурсов.

Помимо этого, арабские государства пообещали поддержать Дамаск в установлении контроля над всей территорией страны. В рамках этого Саудовская Аравия, Египет, Иордания и Ирак обязались установить связи с сирийскими военными и институтами безопасности.

В совместной декларации также содержится призыв к созданию технических групп экспертов, которые будут осуществлять практические меры по урегулированию конфликта а арабской республике.

В настоящее время поддерживаемые Турцией боевики контролируют часть северных территорий, в то время как северо-восток — под властью опирающихся на США курдских вооруженных группировок. Несколько сотен американских солдат также находятся в Сирии, посредством курдов контролируя большую часть нефтегазовых месторождений страны.
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