Арабские страны выступили за восстановление власти Дамаска над всей территорией Сирии

В настоящее время поддерживаемые Турцией боевики контролируют часть северных территорий, в то время как северо-восток — под властью опирающихся на США курдских вооруженных группировок. Несколько сотен американских солдат также находятся в Сирии, посредством курдов контролируя большую часть нефтегазовых месторождений страны.