Женщина из Колумбии 11 лет страдала от боли из-за забытых хирургами иголки и нитки в теле

Последующие 11 лет ей становилось все хуже. Женщине стало сложно ходить и спать. После обращения в больницу ей назначили УЗИ и МРТ. Во время манипуляции врачи обнаружили иголку и нитку. Их в 2012 году оставили хирурги. На данный момент неизвестно, провели ли медики операцию по извлечению предметов.