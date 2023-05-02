Женщина из Колумбии 11 лет страдала от боли из-за забытых хирургами иголки и нитки в теле

Женщина из Колумбии 11 лет ощущала боль в теле. Только после УЗИ медики обнаружили причину страданий. Проблема заключалась в иголке и нитке.
Об инциденте рассказали журналисты издания Daily Mirror. Выяснилось, что в 2012 году Мария Адерлинда Фореро делала операцию по перевязке маточных труб. Спустя несколько дней она пожаловалась на боль. Ощущения усиливались, но медики просто назначили ей более мощное обезболивающее.
Последующие 11 лет ей становилось все хуже. Женщине стало сложно ходить и спать. После обращения в больницу ей назначили УЗИ и МРТ. Во время манипуляции врачи обнаружили иголку и нитку. Их в 2012 году оставили хирурги. На данный момент неизвестно, провели ли медики операцию по извлечению предметов.
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