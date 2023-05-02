Петербуржец из мести донес на бывшую девушку за поддержку Украины и иноагента Невзорова

Обиженный петербуржец донес на выгнавшую его из дома девушку. 39-летний мужчина позвонил в полицию по телефону доверия и сообщил, что его экс-возлюбленная поддерживает Украину, а так же Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ). Об этом «Фонтанке» стало известно 2 мая.
По данным издания, заявитель рассказал, что его бывшая девушка работает учителем, а также сочувствует украинской стороне. Она, по словам жителя Петербурга, согласна с высказываниями известного публициста, который регулярно критикует Россию и распространяет фейки об армии РФ. Мужчина отметил, женщина является родственницей Невзорова и имеет связи в МВД, поэтому ничего не боится.
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов выслушали девушку. По ее мнению, некогда любимый мужчина таким образом мстит ей, так как она его выставила за дверь. Оговоренная написала встречное заявление о клевете.
Ранее в Севастополе женщина обвинила супруга своей приятельницы в работе на СБУ за отказ вступить с ней в интимную связь.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами