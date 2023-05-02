Петербуржец из мести донес на бывшую девушку за поддержку Украины и иноагента Невзорова

По данным издания, заявитель рассказал, что его бывшая девушка работает учителем, а также сочувствует украинской стороне. Она, по словам жителя Петербурга, согласна с высказываниями известного публициста, который регулярно критикует Россию и распространяет фейки об армии РФ. Мужчина отметил, женщина является родственницей Невзорова и имеет связи в МВД, поэтому ничего не боится.