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Новое исследование лаборатории ЕС подтвердило повышенное содержание пестицидов в пшенице с Украины

Экономика
Новое исследование лаборатории ЕС подтвердило повышенное содержание пестицидов в пшенице с Украины

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Самуэл Влчан раскрыл результаты нового исследования поставляемой с Украины пшеницы. Анализ проводила специализированная лаборатория Евросоюза.

Речь идет об украинской продукции, которая проходит транзитом через территорию Словакии. По словам Влчана, в этой пшенице вновь было выявлено повышенное содержание пестицидов.

«Эта пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена», — резюмировал словацкий министр.

Главное управление по поставкам товаров в министерстве снабжения и внутренней торговли Египта ранее заключило с Россией контракт на закупку дополнительных 600 тыс. тонн пшеницы.
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