Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Словакии Самуэл Влчан раскрыл результаты нового исследования поставляемой с Украины пшеницы. Анализ проводила специализированная лаборатория Евросоюза.
Речь идет об украинской продукции, которая проходит транзитом через территорию Словакии. По словам Влчана, в этой пшенице вновь было выявлено повышенное содержание пестицидов.
«Эта пшеница не может перерабатываться и должна быть уничтожена», — резюмировал словацкий министр.
Главное управление по поставкам товаров в министерстве снабжения и внутренней торговли Египта ранее заключило с Россией контракт на закупку дополнительных 600 тыс. тонн пшеницы.