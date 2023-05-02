Художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с модельером Валентином Юдашкиным

Художник-модельер, народный художник России Валентин Юдашкин скончался в возрасте 59 лет. Своими воспоминаниями о нем с корреспондентом ФАН поделился действительный член Российской Академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации Никас Сафронов.
В первые секунды разговора с корреспондентом Федерального агентства новостей собеседник не смог поверить в правдивость прискорбной новости.
«Как ушел из жизни? Может быть, вы его с Вячеславом Зайцевым перепутали? Как-будто кто-то заговор устроил против них», — отреагировал заслуженный художник Российской Федерации.
Никас Сафронов также отметил, что в последний раз виделся с Валентином Юдашкиным на собственном дне рождения, 8 апреля.
«Он пришел на мою закрытую вечеринку. Там было немного людей, только самых близких. Прошла вечеринка спокойно. Мы просто общались. Валечка сидел как-то скромно, по-моему, с Леонидом Якубовичем. Принес подарок — сшитые вручную три дорогих его рубашки, и клипсы с моим именем и фамилией. Валя был внимательный и всегда очень доброжелательный», — рассказал собеседник ФАН.
Кроме того, он поделился своими впечатлениями о том, каково, на его взгляд, было самочувствие модельера в тот вечер.
«Он был очень усталый, похудевший. Выглядел приятно, но при этом бледный. Было видно, что он очень сильно похудел, осунулся, я бы даже сказал помолодел. Я даже не узнал его. Он сильно изменился, но это не было, как когда человек измученный. Да, чуть усталый. Видно, что он чем-то переболел, но поправляется. Он тихо пришел, и я даже не заметил, как он тихо ушел. Посидел часа два-три», — поведал художник.
Ранее ФАН узнал, в каких предприятиях числился ушедший из жизни Валентин Юдашкин. По данным источника, модельер лишь обладал акциями.