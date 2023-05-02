Замдиректора Волжского учебного центра заподозрили в коррупции

По версии следствия, 47-летний замглавы Волжского учебного центра за вознаграждение согласился выдать свидетельство о прохождении профессионального образования без реального курса обучения. В итоге неподготовленный учащийся смог получить свидетельство о присвоении ему квалификации сразу по двум специальностям, сообщает «Волгоградская Правда».