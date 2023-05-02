ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о запрете чиновникам владеть имуществом в недружественных странах

ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, запрещающий российским чиновникам иметь имущество в недружественных странах.
В пояснительной записке к документу говорится, что введение данного запрета сейчас актуально, как никогда ранее. Подчеркивается, что агрессия коллективного Запада и сателлитов продолжает усиливаться.
Проектом предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих недружественные действия в отношении РФ и российских юридических лиц. К лицам, которых коснется запрет, относятся те, кто замещает или занимает государственные должности как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов.
Ранее Сейм Литвы запретил гражданам России покупать недвижимость в стране. Местный парламент проголосовал за введение соответствующего ограничения.