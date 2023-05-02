Дерматолог Тогоева предостерегла от ошибок при лечении акне

По словам Тогоевой, раздражение кожи на лице очень сложно побороть, но чрезвычайно легко усугубить. Так, необдуманное использование мыла и спиртосодержащих средств способно нарушить pH кожи. В итоги создаются благоприятные условия для нежелательных бактерий, а сама кожа пересушивается. Реагируя на это, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала, в котором бактерии размножаются еще быстрее, сообщает Life.