Дерматолог Тогоева предостерегла от ошибок при лечении акне

Врач-косметолог, дерматолог Кристина Тогоева назвала основные ошибки при борьбе с акне.
По словам Тогоевой, раздражение кожи на лице очень сложно побороть, но чрезвычайно легко усугубить. Так, необдуманное использование мыла и спиртосодержащих средств способно нарушить pH кожи. В итоги создаются благоприятные условия для нежелательных бактерий, а сама кожа пересушивается. Реагируя на это, кожа начинает вырабатывать еще больше кожного сала, в котором бактерии размножаются еще быстрее, сообщает Life.
Как отметила Тогоева, использование аппаратных методик, включая шлифовку, не обладает лечебным потенциалом, так как ориентировано лишь на маскировку последствий акне в виде атрофических рубцов. Гораздо более оздоровительный эффект имеет фотодинамическая терапия, которая способна бороться даже с поствоспалительными застойными пятнами.