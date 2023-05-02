Reuters: расходы Норвегии на оборону увеличат на 2% ВВП к 2026 году

Норвегия намерена увеличить расходы на оборону до 2 процентов ВВП. При этом Осло планирует достичь указанных показателей к 2026 году, передало агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра королевства Йонаса Гара Стере.
Как отметил политик, решение было принято в соответствии с задачами Североатлантического альянса. В то же время специалисты не исключили, что в текущем году военный бюджет страны достигнет отметки в 1,4 процента ВВП.
В конце апреля Москва объявила десять дипломатов из Норвегии персонами нон-грата. Причиной послужила антироссийская риторика, которой в последнее время начало придерживаться правительство скандинавского государства.