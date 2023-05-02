Стилист Владислав Лисовец назвал главные качества умершего дизайнера Валентина Юдашкина

Слова звезды цитирует телеканал «360». Эксперт по стилю уверен, что дизайнер был добрым и искренним. Юдашкин не был лишен таких качеств, как интеллигентность и воспитанность. Как полагает Лисовец, в кутюрье не было грубости – он всегда был сдержанным.