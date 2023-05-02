Стилист Владислав Лисовец назвал главные качества умершего дизайнера Валентина Юдашкина

Стилист Владислав Лисовец высказался об умершем дизайнере Валентине Юдашкине. По мнению одного из самых известных представителей отрасли, он был «невероятным человеком».
Слова звезды цитирует телеканал «360». Эксперт по стилю уверен, что дизайнер был добрым и искренним. Юдашкин не был лишен таких качеств, как интеллигентность и воспитанность. Как полагает Лисовец, в кутюрье не было грубости – он всегда был сдержанным.
«Человек, который наряжал в невероятно красивые платья всю Россию», — резюмировал стилист.
Стоит отметить, что о человеческих качествах Юдашкина высказался не только Лисовец. Свое уважение к дизайнеру высказала и зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она подчеркнула, что многие деятели культуры любили его.