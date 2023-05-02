Представители Ульяновского вуза откроют центр обучения на русском языке в Джибути

Джибути, 2 мая. Делегация Ульяновского государственного педагогического университета (УлГПУ) посетила Джибути для укрепления сотрудничества двух стран в сфере образования.
Во время визита представители российского учебного заведения встретились с администрацией местного государственного лицея и рассмотрели аспекты сотрудничества. Позднее они побывали в республиканском вузе и договорились о взаимном обмене студентами и преподавателями.
В дополнение к этому УлГПУ запустит в Джибути Центр открытого образования (ЦОО) на русском языке. Кроме того, делегация университета заявила, что на его базе будут проводиться совместные проекты с африканской державой и курсы повышения квалификации учителей.
Ранее аналогичное учреждение появилось в камерунском городе Диала. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители РУДН и власти республики материка, которые заключили ряд соглашений в сфере образования.