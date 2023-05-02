В Киеве переименовали улицу советского полковника Степана Шутова

Киевские власти переименовали улицу, названную в честь полковника и дважды Героя Советского Союза Степана Шутова. Об этом говорится в официальном заявлении городской администрации.
Согласно имеющейся информации, соответствующее решение было принято по итогам электронного голосования. При этом местные жители предложили присвоить улице наименование Грушецкая.
«Название – улица Грушецкая предложена от названия исторической местности Грушки», — указано в сообщении.
Меж тем москвичи организовали акцию в память о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов. Перед зданием украинского посольства в столице России появились выложенная из горящих свеч надпись «помним», а также снимки погибших и гвоздики.