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В Киеве переименовали улицу советского полковника Степана Шутова

Общество
В Киеве переименовали улицу советского полковника Степана Шутова

Киевские власти переименовали улицу, названную в честь полковника и дважды Героя Советского Союза Степана Шутова. Об этом говорится в официальном заявлении городской администрации.

Согласно имеющейся информации, соответствующее решение было принято по итогам электронного голосования. При этом местные жители предложили присвоить улице наименование Грушецкая.

«Название – улица Грушецкая предложена от названия исторической местности Грушки», — указано в сообщении.

Меж тем москвичи организовали акцию в память о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов. Перед зданием украинского посольства в столице России появились выложенная из горящих свеч надпись «помним», а также снимки погибших и гвоздики.
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