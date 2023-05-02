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Компания-владелец сервиса знакомств Tinder объявила об уходе из России к 30 июня

Общество
Компания-владелец сервиса знакомств Tinder объявила об уходе из России к 30 июня

Компания Match Group, которая владеет сервисом онлайн-знакомств Tinder, завершит уход из России к концу июня. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.

Отмечается, что бренды компании в России предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам. Завершение ухода с рынка РФ произойдет к 30 июня 2023 года.

Американская технологическая компания Match Group владеет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств. В их числе — Tinder, Ok Cupid, Match.com и другие.

Ранее сообщалось, что немецких политиков предупредили о «российских шпионках» с сайтов знакомств. Им рассказали о «любовных ловушках» в социальных сетях.
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