Компания-владелец сервиса знакомств Tinder объявила об уходе из России к 30 июня

Компания Match Group, которая владеет сервисом онлайн-знакомств Tinder, завершит уход из России к концу июня. Об этом говорится в ежегодном отчете компании.
Отмечается, что бренды компании в России предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам. Завершение ухода с рынка РФ произойдет к 30 июня 2023 года.
Американская технологическая компания Match Group владеет крупнейшим портфелем популярных онлайн-сервисов знакомств. В их числе — Tinder, Ok Cupid, Match.com и другие.
Ранее сообщалось, что немецких политиков предупредили о «российских шпионках» с сайтов знакомств. Им рассказали о «любовных ловушках» в социальных сетях.