Находящиеся на МКС россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится в ночь на четверг, 4 мая. Об этом говорится в официальном заявлении государственной корпорации Роскосмос.
Как стало известно, подготовка к операции уже завершена. В частности, специалисты проверили функционирование систем скафандров «Орлан-МКC» №4 и №5.
При этом ранее сообщалось, что Прокопьев и Петелин должны были временно покинуть борт Международной космической станции 26 апреля. Однако возникла необходимость более тщательно проработать задачи предстоящей работы, поэтому старт программы отложили.