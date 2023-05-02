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Находящиеся на МКС россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Общество
Находящиеся на МКС россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос в ночь на 4 мая

Выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос состоится в ночь на четверг, 4 мая. Об этом говорится в официальном заявлении государственной корпорации Роскосмос.

Как стало известно, подготовка к операции уже завершена. В частности, специалисты проверили функционирование систем скафандров «Орлан-МКC» №4 и №5.

При этом ранее сообщалось, что Прокопьев и Петелин должны были временно покинуть борт Международной космической станции 26 апреля. Однако возникла необходимость более тщательно проработать задачи предстоящей работы, поэтому старт программы отложили.
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