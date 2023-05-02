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Депутат Драпеко заявила, что многие деятели культуры «по-человечески любили» Валентина Юдашкина

Общество
Депутат Драпеко заявила, что многие деятели культуры «по-человечески любили» Валентина Юдашкина

Многие деятели культуры «по-человечески» дружили и любили модельера Валентина Юдашкина. Об этом заявила Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в общении с «Газетой.Ру».

Депутат отметила, что Юдашкин был яркой фигурой не только в сфере моды, но и в культуре. Драпенко отметила, что каждый его показ превращался в шоу, на которые многие пытались попасть или посмотреть по телевизору.

«Искренне жаль, потому что Валентина любили. Любили по-человечески, очень привязаны к нему были многие. Искренние соболезнования семье, близким и, конечно, почитателям его таланта», — сказала депутат.

Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. О смерти известного модельера сообщила его супруга. По ее словам, модельер в последнее время боролся с тяжелой болезнью.
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