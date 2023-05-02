Сантьяго Пенья пообещал восстановить отношения Парагвая и Венесуэлы

Асунсьон, 2 мая. Новоизбранный президент Парагвая Сантьяго Пенья готов восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой. Об этом он сообщил в ходе выступления после оглашения итогов прошедших в стране выборов.
По его словам, восстановление отношений с Каракасом станет одним из первых действий его администрации, которая начнет работать в августе.
«Парагвай должен укрепить свои отношения с Венесуэлой. Признание Парагваем правительства Мадуро не означает, что мы являемся выразителем его принципов и ценностей. Демократия должна быть обогащена такими факторами, как широкие избирательные процессы и защита прав человека. Наш голос всегда будет голосом поддержки венесуэльского народа. Я сказал это публично, я намерен восстановить отношения с Венесуэлой», — заявил политик.
Асунсьон разорвал связи с правительством Венесуэлы после переизбрания Николаса Мадуро на новый президентский срок в 2019 году, поддержав самопровозглашенного лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Кроме того, глава государства Марио Абдо отказался выплачивать Боливарианской республике долг в размере 280 миллионов долларов. Позже правительство Парагвая пыталось договориться с Каракасом о реструктуризации кредита, однако переговоры не увенчались успехом и на сегодняшний день долг перед Венесуэлой продолжает расти.
Сантьяго Пенья, который с большим отрывом победил на прошедших 30 апреля президентских выборах, намерен пересмотреть решение о закрытии посольства Венесуэлы, принятое его однопартийцем Марио Абдо и восстановить отношения с правительством Мадуро.
Необходимо отметить, что в последнее время несколько латиноамериканских государств начали процесс нормализации отношений с Каракасом и отказались от поддержки Гуайдо.