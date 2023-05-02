Сантьяго Пенья пообещал восстановить отношения Парагвая и Венесуэлы

Кроме того, глава государства Марио Абдо отказался выплачивать Боливарианской республике долг в размере 280 миллионов долларов. Позже правительство Парагвая пыталось договориться с Каракасом о реструктуризации кредита, однако переговоры не увенчались успехом и на сегодняшний день долг перед Венесуэлой продолжает расти.