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Магазины бренда Adidas могут быть перезапущены в России в новом формате

Общество
Магазины бренда Adidas могут быть перезапущены в России в новом формате

Магазины немецкого бренда спортивной одежды и обуви Adidas могут быть перезапущены в новом формате в России до конца 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов на рынке недвижимости.

Специалисты считают, что сделка по передаче российского подразделения компании может завершиться уже летом. Предполагается, что если компания определится со сделкой и проведет ее в ближайшие два месяца, то она может успеть перезапустить магазины до конца года.

Ранее сообщалось, что Adidas рассматривает возможность передачи российских активов иностранному инвестору. Планируется перезапустить около ста наиболее прибыльных магазинов в России.
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