«Очень классный актер»: Надежда Бабкина призналась, что смерть Сергея Колесникова стала для нее настоящими шоком

Российский киноактер, ведущий телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников, умерший 29 апреля на 69-м году жизни, был классным человеком и настоящим мужиком. Воспоминаниями о нем поделилась народная артистка России Надежда Бабкина в беседе с корреспондентом ФАН.
Она призналась, что общалась с Колесниковым за несколько дней до его смерти. Однако когда Бабкина перестала получать ответы на сообщения, то позвонила жене Колесникова и уже от нее услышала прискорбную весть.
Узнав о смерти Колесникова, его коллеги выразили готовность оказать помощь и поддержку семье. Уход известного актера из жизни стал шоком для многих артистов, добавила народная артистка РФ.
«Очень классный актер, а главное — что классный человек. Невероятно хороший человек: образованный, и интеллектуальный, и душевный», — рассказала Бабкина Федеральному агентству новостей.
По ее мнению, Колесников — трогательный и фактурный артист. Она также назвала его настоящим мужиком.
«Вот он — настоящий мужик. Он выходит и понятно, кто в доме хозяин», — резюмировала Бабкина.
Колесников сыграл более чем в 30 кинокартинах и театральных постановках. Наиболее известными из них являются: «Петербургские тайны», «Крепкий орешек», «Хороший день, чтобы умереть» и «Черное море».