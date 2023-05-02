Бывший премьер-министр Судана призвал стороны конфликта к прекращению огня

Хартум, 2 мая. Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок призвал к немедленному контролируемому прекращению огня между ВС республики и Силами быстрого реагирования, пишут арабские СМИ.
Хамдок предложил мировым лидерам способствовать организации срочного диалога между враждующими сторонами в стране.
«Я требую вовлечения гражданских лиц во всеобъемлющие переговоры, направленные на прекращение войны», — сказал бывший премьер-министр.
По его словам, продолжение вооруженного конфликта и его распространение на более широкую территорию может нанести вред всему миру.
«Предпринимаются региональные и международные усилия по прекращению военных действий и обеспечению безопасности граждан и иностранцев в столице», — сказал Хамдок, добавив, что обсудил несколько вопросов со многими африканскими лидерами и руководителями всемирных организаций.
Ранее посол Судана в России назвал вооруженный конфликт армии и СБР внутренним делом государства.