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«Три триллиона евро – не туалетная бумага»: журналист Елена Караева раскритиковала французскую экономику

Экономика
«Три триллиона евро – не туалетная бумага»: журналист Елена Караева раскритиковала французскую экономику

Журналист Елена Караева в эфире радио Sputnik прокомментировала оценку агентства Fitch французской экономики. Корпорация снизила кредитный рейтинг Франции, экономика которой прежде считалась одной из самых мощных в мире.

Караева в своей речи неоднократно упомянула французского министра экономики Брюно Ле Мэра, обвиняя его в кризисе экономической системы республики. Франция начала терпеть убытки, по мнению журналистки, из-за множественных антироссийских санкций.

«Три триллиона евро – не туалетная бумага, в магазине не купишь и у соседей не займешь», — заявила Караева в радиоэфире.

Она также вместе с Ле Мэром назвала статс-секретаря по социальной экономике при премьер-министре Марлен Шьяппа, которая в своих речах неоднократно выражала поддержку «тотальной экономической войны» против России. В своей речи Караева не стеснялась критиковать французских дипломатов и применяла в их отношении метафоры сексуального подтекста.

Собеседница радиоведущих заявила, что инфляция Франции может превысить отметку в 17%. Она считает, что такими темпами французов ждет судьба Греции, которая претерпела жесточайший финансовый крах. Афины выбирались из кризиса несколько лет.

Ранее экономист Михаил Хазин объяснил, что происходит с экономикой Германии. Он считает, что немецкая экономика оказалась в довольно уязвимом положении, столкнувшись с опасными вызовами, которые возникли на фоне недальновидных внешнеполитических решений властей ФРГ.
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