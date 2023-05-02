«Три триллиона евро – не туалетная бумага»: журналист Елена Караева раскритиковала французскую экономику

Она также вместе с Ле Мэром назвала статс-секретаря по социальной экономике при премьер-министре Марлен Шьяппа, которая в своих речах неоднократно выражала поддержку «тотальной экономической войны» против России. В своей речи Караева не стеснялась критиковать французских дипломатов и применяла в их отношении метафоры сексуального подтекста.