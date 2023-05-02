«Три триллиона евро – не туалетная бумага»: журналист Елена Караева раскритиковала французскую экономику

Журналист Елена Караева в эфире радио Sputnik прокомментировала оценку агентства Fitch французской экономики. Корпорация снизила кредитный рейтинг Франции, экономика которой прежде считалась одной из самых мощных в мире.
Караева в своей речи неоднократно упомянула французского министра экономики Брюно Ле Мэра, обвиняя его в кризисе экономической системы республики. Франция начала терпеть убытки, по мнению журналистки, из-за множественных антироссийских санкций.
«Три триллиона евро – не туалетная бумага, в магазине не купишь и у соседей не займешь», — заявила Караева в радиоэфире.
Она также вместе с Ле Мэром назвала статс-секретаря по социальной экономике при премьер-министре Марлен Шьяппа, которая в своих речах неоднократно выражала поддержку «тотальной экономической войны» против России. В своей речи Караева не стеснялась критиковать французских дипломатов и применяла в их отношении метафоры сексуального подтекста.
Собеседница радиоведущих заявила, что инфляция Франции может превысить отметку в 17%. Она считает, что такими темпами французов ждет судьба Греции, которая претерпела жесточайший финансовый крах. Афины выбирались из кризиса несколько лет.
Ранее экономист Михаил Хазин объяснил, что происходит с экономикой Германии. Он считает, что немецкая экономика оказалась в довольно уязвимом положении, столкнувшись с опасными вызовами, которые возникли на фоне недальновидных внешнеполитических решений властей ФРГ.